"Бывает, что даже те сборные, которые приезжают, выходят неосновным составом. Это раздражает. Не завидую Валерию Георгиевичу, потому что ты даже не можешь оценить игроков. Было бы хорошо, если бы команды, которые дают добро, приезжали бы основными составами", - цитирует Черчесова "РИА Новости".
Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что видит перспективу возвращения российских клубов на международную арену уже в этом году.
В марте национальная команда России одержала две сухих победы в двух товарищеских встречах - над Гренадой со счетом 5:0 и с аналогичным счетом над сборной Замбии. В июне подопечные Валерия Карпина сыграют в России со сборной Нигерии, а также проведут выездную товарищескую встречу с Белоруссией. Вчера, 27-го марта, Валерий Карпин заявил, что сборная России сыграет с Ираном.
"Не завидую Валерию Георгиевичу". Черчесов рассказал, что ему не нравится в матчах сборной России
Российский тренер Станислав Черчесов рассказал, что ему не нравится в матчах сборной России.
Фото: РФС