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Овчинников: почему в "Зените" верят, что только южноамериканский футбол должен их спасать?

футбольный тренер Валерий Овчинников высказался об обстановке внутри петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Думаю, что "Зенит" сам виноват в той обстановке, которая сейчас происходит вокруг клуба. Почему там так сильно верят, что только южноамериканский футбол должен спасать питерскую команду? Они как жирные коты на футбольном поле — всё знают и умеют, но ничего не делают, играя в своё удовольствие. А что нужно стараться для клуба и города, им по барабану", - приводит слова Овчинникова "Чемпионат".

После 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 футбольный клуб из Санкт-Петербурга "Зенит", имея в своём активе 43 очка, располагается на третьем месте в турнирной таблице. Отставание сине-бело-голубых от текущего лидера чемпионата - футбольного клуба "Краснодар" - составляет 3 очка.

Напомним, что "Зенит" является действующим чемпионом России, который побеждал в Российской Премьер-Лиге последние шесть сезонов подряд. В маке 2025 года футбольный клуб будет отмечать 100-летние.

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