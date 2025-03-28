Огненный дебют и мастер-класс по игре вторым номером – «Крылья» разгромили «Локомотив»

«Локомотив» по весне наоборот выглядит командой набравшей ход – после пробуксовок в первых турах после перерыва прошли «Динамо» из Махачкалы в кубке, затем победили московское в дерби. Из кадровых потерь только Сергей Пиняев.
Сумасшедший старт
«Крылья» точно делали ставку на быстрый гол, начали очень агрессивно со стартового свистка. Уже на второй минуте матча подавали свой второй угловой – в суматохе с добивания счет открыл Доминик Ороз. А уже через пару минут хозяева провели идеальную атаку и забили второй. Классическая комбинация команды Осинькина – вертикальная передача на пространство на фланг, откуда Ежов точно вырезал в штрафную на Сергеева. Иван эффектно замкнул в падении. «Крылья» двумя передачами доставили мяч со своей половины поля в штрафную соперника, потратив на это несколько секунд. Очень впечатляет.
Такой старт шокировал не только зрителей, но и игроков «Локомотива» – гости выглядели потерянными. В то же время счет 2:0 дал хозяевам возможность играть в удобном для себя рисунке – компактно оборонятся на своей половине поля и проводить быстрые атаки на пространстве. «Локомотив» ожидаемо забрал мяч, но из владения не возникало опасности. Моменты продолжали создавать «Крылья», и в одной из атак с правого фланга забили третий – Рассказов отдал проникающую, Олейников разобрался с Фассоном и пробил под перекладину.
Счет на табло заставлял «Локо» идти вперед большими силами, что оголяло пространство в случае потери. При этом мысли в позиционке больше не стало, появилась лишь нервозность и неуверенность из-за происходящего. Как итог – очередная размашистая контратака хозяев и четвертый пропущенный мяч. Сергеев прострелил, Бейл замкнул.
Второй тайм
В камбэк «Локомотива» не верил никто, а после пятого пропущенного интрига умерла окончательно. Очередная атака на пространстве, количество игроков «Крыльев» у ворот превышало количество защитников гостей. Мяч дошел до Сергеева, тот покатил в самый угол нерабочей левой из-за штрафной. Иван сегодня оформил 2+2 по гол+пас – однозначно лучший игрок матча.
Игроки «Крыльев» показали высокий уровень реализации, и даже во время гола престижа «Локомотива» последним мяча коснулся игрок хозяев. Раков пробивал в дальний, мяч шел мимо, но из-за рикошета все-таки залетел в ворота.
Команда Осинькина наглядно продемонстрировала, что для того, чтобы забивать много необязательно доминировать во владении мячом и территориально. Владение мячом 61% на 39% в пользу гостей, а количество ударов из штрафной 17 - 8 в пользу хозяев. 3 из 5 голов «Крыльев» были забиты в контратаках. Мастер-класс по игре вторым номером от Осинькина. «Локомотив» теперь точно не ворвется в борьбу за чемпионство. А «Крылья Советов» набирают важнейшие очки после неудачной серии.
Фото: ФК «Крылья Советов»