"Что касается Васильева и Волкова, то Дима вчера провел первое упражнение с командой, Волков фрагментарно тренируется в общей группе. Думаю, в течение недели-двух они уже смогут тренироваться в общей группе. А насколько они будут готовы к официальным матчам, мы посмотрим. Надеюсь, что и один, и второй будут готовы, чтобы играть через две-три недели", - приводит слова Семака официальный сайт ФК "Зенит".
20-летний полузащитник Дмитрий Васильев находится в лазарете "Зенита" с середины января 2025 года, когда он получил перелом плюсневой кости. В текущем сезоне на его счету 8 появлений на поле в официальных матчей, 2 забитых гола и 1 полученная жёлтая карточка.
22-летний правый защитник Сергей Волков находится в лазарете "Зенита" с начала сентября 2024 года, когда у него случился разрыв крестообразной связки. В текущем сезоне на его счету 6 появлений на поле в официальных матчей.
В ближайшем матче "Зенит" 30 марта на своём поле в рамках 22-го тура РПЛ сыграет против казанского "Рубина".
Сергей Семак рассказал про травмированных футболистов "Зенита"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал про состояние травмированных футболистов петербургского клуба - Дмитрия Васильева и Сергея Волкова.
Фото: ФК "Зенит"