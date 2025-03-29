"Игрок, который находится в зрелом футбольном возрасте, должен, в моем понимании, внимательно следить за своими словами в публичном пространстве, особенно в такой ответственный для команды момент в сезоне. Применительно к "Зениту" это касается как Глушенкова, так и Мостового. Семаку сейчас вдвойне важно, чтобы в коллективе было единство, а в СМИ попадало как можно меньше негатива изнутри", - приводит слова Черчесова "СЭ".
Напомним, ранее игроки петербургского "Зенита" Андрей Мостовой и Максим Глушенков дали резонансные интервью. В частности, Мостовой, объясняя неудачные результаты сине-бело-голубых, заявил, что кто-то в клубе потерял мотивацию, а также выразил непонимание решения тренерского штаба о том, что его на матч с московским "Спартаком" оставили в запасе.
Глушенков, в свою очередь, рассказал, что впервые после зимнего перерыва получил кайф от игры в футбол только в матче сборной России против Гренады, хотя к этому времени он уже принял участие в трех официальных матчах за "Зенит". Кроме того, он связал то, что во встрече со "Спартаком" лишь три раза получил мяч, с выполнением тренерской установки.
Черчесов: Глушенков и Мостовой должны внимательно следить за своими словами
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своим мнением о текущей ситуации, которая сложилась вокруг петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"