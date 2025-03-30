Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Краснодар
5 - 0 5 0
Факел2 тайм
Ахмат
16:30
СпартакНе начат
Зенит
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сокол
0 - 0 0 0
УралЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
Ротор
0 - 1 0 1
Родина1 тайм
Балтика
19:00
ЧайкаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
1 - 2 1 2
Вильярреал1 тайм
Барселона
17:15
ЖиронаНе начат
Валенсия
19:30
МальоркаНе начат
Атлетик
19:30
ОсасунаНе начат
Бетис
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
3 - 0 3 0
МонцаЗавершен
Фиорентина
16:00
АталантаНе начат
Интер
19:00
УдинезеНе начат
Наполи
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
16:30
УнионНе начат
Боруссия Д
18:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Тулуза
16:00
БрестНе начат
Анже
18:15
РеннНе начат
Осер
18:15
МонпельеНе начат
Гавр
18:15
НантНе начат
Лилль
21:45
ЛансНе начат

Кубок Англии

Новости
Престон Норт Энд
0 - 0 0 0
Астон Вилла1 тайм
Борнмут
18:30
Манчестер СитиНе начат

Ташуев заявил, что "Ахмат" даст бой "Спартаку"

Главный тренер грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев поделился своими ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ сезона-2024/25 с московским "Спартаком".
Фото: РФК "Ахмат"
"Надеюсь, что мы продолжим свою серию на позитиве. Команда хорошо готова. Главное, чтобы наши сборники вышли на свой уровень. Постарались ребят привести в норму, чтобы они вышли на поле и дали бой", - приводит слова Ташуева "Матч ТВ".

Матч 22-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 между "Ахматом" и "Спартаком" состоится 30 марта в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

На данный момент чеченский клуб имеет в своем активе 18 очков, которые позволяют занимать четырнадцатое место. Красно-белые, в свою очередь, набрали в 21 матче 43 очка, с которыми московская команда располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится