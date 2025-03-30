Ташуев заявил, что "Ахмат" даст бой "Спартаку"

"Надеюсь, что мы продолжим свою серию на позитиве. Команда хорошо готова. Главное, чтобы наши сборники вышли на свой уровень. Постарались ребят привести в норму, чтобы они вышли на поле и дали бой", - приводит слова Ташуева "Матч ТВ".
Матч 22-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 между "Ахматом" и "Спартаком" состоится 30 марта в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
На данный момент чеченский клуб имеет в своем активе 18 очков, которые позволяют занимать четырнадцатое место. Красно-белые, в свою очередь, набрали в 21 матче 43 очка, с которыми московская команда располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.