— Какой "Спартак" сильнее — тот, в котором был ты, или нынешний?
— Я был в разных. И в чемпионском, и в том, который занимал десятое место. Если сравнивать с чемпионским в сезоне-2016/17, то тот был намного сильнее.
— Чем этот "Спартак" не дотягивает?
— Если сейчас есть 2-3 исполнителя, то там было 5-6.
В текущем сезоне московский "Спартак" под руководством сербского специалиста Деяна Станковича в 22 матчах набрал 44 очка, которые позволяют красно-белым в настоящее время располагаться на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" после 22-го тура составляет 5 очков.
Напомним, московский "Спартак" в крайний раз становился чемпионом России по итогам сезона-2016/17.
Источник: "Матч ТВ"
Мелкадзе объяснил, почему чемпионский "Спартак" 2017 года был намного сильнее нынешнего
Нападающий грозненского "Ахмата" Георгий Мелкадзе поделился своим мнением о московском "Спартаке".
Фото: РФК "Ахмат"