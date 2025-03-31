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Игрок махачкалинского "Динамо" Глушков: есть уверенность, что сохраним место в РПЛ без стыков

Полузащитник махачкалинского "Динамо" Никита Глушков высказался о турнирном положении команды.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Место в таблице, на самом деле, не нервирует. Я стараюсь о нём не думать. Увидим, как всё сложится в конце сезона. Есть уверенность, что сохраним место в РПЛ без стыков", - цитирует Глушкова "Чемпионат".

После 22-х сыгранных туров махачкалинское "Динамо" располагается на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 21-м набранным очком.

В 22-м туре Российской Премьер-Лиги махачкалинцы на выезде уступили ЦСКА со счетом 0:2. В 23-м туре чемпионата России "Динамо" Махачкала примет на своем поле подмосковные "Химки".

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