- Да, я живу в Санкт-Петербурге, переживаю за команду. Но по ходу матча стараюсь быть объективным. Если "Зенит" играет плохо, об этом не молчу. И, наверное, больше всех критикует "Зенит" именно Орлов. У нас больше половины комментаторов болеют за "Спартак", так как живут в Москве. Так сложилось, что в этом плохого?
Напомним, вчера, 30 марта, Геннадий Орлов отработал на матче 22-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Зенит" принимал на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге "Рубин" (4:0). Он вернулся к роли комментатора после пятилетнего перерыва.
Сине-бело-голубые набрали 46 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате России по итогам 22 туров "Краснодар", опережающий клуб с берегов Невы на три очка. Тройку призеров замыкает на данный момент московский "Спартак", в активе которого 44 балла.
Источник: "СЭ"
Орлов: у нас больше половины комментаторов болеют за "Спартак". Именно я больше всех критикую "Зенит"
Комментатор Геннадий Орлов ответил на критику того, что он болеет за "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"