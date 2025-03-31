"Глушенков избежал перелома и серьезных последствий? И Нино, и Глушенков", - передает слова Медведева "Матч ТВ".
В воскресенье, 30 марта, "Зенит" одержал домашнюю победу над казанским "Рубином" со счетом 4:0 в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги.
Напомним, в конце первого тайма нападающий сине-бело-голубых Максим Глушенков получил травму в столкновении с защитником гостей Алексеем Грицаенко и не вышел на вторую половину встречи.
Центральный защитник петербуржцев Нино столкнулся головой с футболистом казанцев Игорем Вуячичем после подачи углового. В результате бразилец также был вынужден покинуть поле.
Глушенков и Нино избежали серьезных травм в матче с "Рубином"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал о состоянии здоровья вингера Максима Глушенкова и защитника Нино.
Фото: ФК "Зенит"