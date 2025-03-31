Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
1 - 2 1 2
Ростов2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сочи
0 - 0 0 0
Енисей2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
22:00
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Верона
0 - 0 0 0
Парма1 тайм
Лацио
21:45
ТориноНе начат

Глушенков и Нино избежали серьезных травм в матче с "Рубином"

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал о состоянии здоровья вингера Максима Глушенкова и защитника Нино.
Фото: ФК "Зенит"
"Глушенков избежал перелома и серьезных последствий? И Нино, и Глушенков", - передает слова Медведева "Матч ТВ".

В воскресенье, 30 марта, "Зенит" одержал домашнюю победу над казанским "Рубином" со счетом 4:0 в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги.

Напомним, в конце первого тайма нападающий сине-бело-голубых Максим Глушенков получил травму в столкновении с защитником гостей Алексеем Грицаенко и не вышел на вторую половину встречи.

Центральный защитник петербуржцев Нино столкнулся головой с футболистом казанцев Игорем Вуячичем после подачи углового. В результате бразилец также был вынужден покинуть поле.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится