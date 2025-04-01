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В "Динамо" считают, что Тюкавин способен побить рекорд Дзюбы в сборной

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказал мнение о том, сможет ли Константин Тюкавин побить рекорд Артема Дзюбы в сборной России.
Фото: ФК "Динамо"
"Дайте Косте восстановиться. Сейчас его задача — набирать форму и восстанавливаться. Мы ждем его скорейшего возвращения. Способен ли он побить рекорд Дзюбы в сборной в долгосрочной перспективе? Конечно, да!" - цитирует Пивоварова "СЭ".

Напомним, что в марте национальная команда России одержала победу над Гренадой (5:0) и Замбией (5:0). Нападающий Артем Дзюба отметился забитым мячом в товарищеской встрече с Гренадой и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, забив 31-й мяч в карьере.

На счету 22-летнего Константина Тюкавина на данный момент 6 матчей в составе национальной команды России и 1 забитый мяч. Форвард восстанавливается после разрыва крестообразных связок.

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