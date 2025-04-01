"Дайте Косте восстановиться. Сейчас его задача — набирать форму и восстанавливаться. Мы ждем его скорейшего возвращения. Способен ли он побить рекорд Дзюбы в сборной в долгосрочной перспективе? Конечно, да!" - цитирует Пивоварова "СЭ".
Напомним, что в марте национальная команда России одержала победу над Гренадой (5:0) и Замбией (5:0). Нападающий Артем Дзюба отметился забитым мячом в товарищеской встрече с Гренадой и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, забив 31-й мяч в карьере.
На счету 22-летнего Константина Тюкавина на данный момент 6 матчей в составе национальной команды России и 1 забитый мяч. Форвард восстанавливается после разрыва крестообразных связок.
В "Динамо" считают, что Тюкавин способен побить рекорд Дзюбы в сборной
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказал мнение о том, сможет ли Константин Тюкавин побить рекорд Артема Дзюбы в сборной России.
Фото: ФК "Динамо"