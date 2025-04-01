"Я слежу за успехами "Зенита" — они выиграли уже шесть чемпионств подряд. Надеюсь, что в этом сезоне выиграют и седьмое", - цитирует Кришито "Чемпионат".
Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом России на протяжении шести лет кряду. Также команда Сергея Семака является действующим обладателем Кубка и Суперкубка страны.
В мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита". Ранее пресс-служба клуба объявила, что на празднование юбилея придете Данни и Доменико Кришито.
Кришито: надеюсь, что "Зенит" выиграет седьмое чемпионство подряд
Экс-капитан "Зенита" Доменико Кришито пожелал петербуржцам стать чемпионами России в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"