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Сварт - о возможном матче Нидерландов с Россией: спрошу у Кумана про это

Бывший игрок "Аякса" Шак Сварт высказался о возможном матче сборной Нидерландов с Россией.
Фото: РФС
"Спрошу у главного тренера сборной Нидерландов Кумана по поводу матча с Россией. Может ли эта игра состояться через полгода? Задам этот вопрос тренеру и вам сообщу", - цитирует Сварта "РБ Спорт".

На данный момент национальная команда России располагается на 34-й строчке в рейтинге сборных ФИФА, Нидерланды в этом списке располагаются на 7-м месте.

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В марте национальная команда России одержала две сухих победы в двух товарищеских встречах - над Гренадой (5:0) и Замбией (5:0).

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