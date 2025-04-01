"Спрошу у главного тренера сборной Нидерландов Кумана по поводу матча с Россией. Может ли эта игра состояться через полгода? Задам этот вопрос тренеру и вам сообщу", - цитирует Сварта "РБ Спорт".
На данный момент национальная команда России располагается на 34-й строчке в рейтинге сборных ФИФА, Нидерланды в этом списке располагаются на 7-м месте.
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В марте национальная команда России одержала две сухих победы в двух товарищеских встречах - над Гренадой (5:0) и Замбией (5:0).
Сварт - о возможном матче Нидерландов с Россией: спрошу у Кумана про это
Бывший игрок "Аякса" Шак Сварт высказался о возможном матче сборной Нидерландов с Россией.
Фото: РФС