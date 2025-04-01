"Не могу сказать, что мои футболисты в России были недостаточно профессиональны. Раньше говорили, что российские игроки много бухают. За все годы, что я работал в России, такого не было. Если и было, то очень мало. Значит, разговоры о непрофессионализме — неправда", - приводит слова Божовича Sport24.
Черногорский специалист Миодраг Божович на протяжении с 2008 до 2022 гг. занимал должность главного тренера в нескольких командах чемпионата России по футболу.
В частности, он побывал наставником в таких футбольных клубах, как "Амкар" из Перми (2008, 2011-2012 гг.), "Москва" (2009 г.), "Динамо" из Москвы (2010-2011 гг.), "Ростов" из Ростова-на-Дону (2012-2014 гг.), "Локомотив" из Москвы (2014-2015 гг.), "Арсенал" из Тулы (2017-2018, 2021-2022 гг.), "Крылья Советов" из Самары (2018-2020 гг.). Наивысшим достижением Божовича в качестве тренера в России является победа с "Ростовым" в Кубке России в сезоне-2013/14.
Божович: говорили, что игроки в России много бухают. При мне если это и было, то очень мало
Черногорский тренер Миодраг Божович высказался о профессионализме российских футболистов.
Фото: ФК "Арсенал" Тула