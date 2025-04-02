Сообщается, что контракт между 56-летним специалистом и футбольным клубом будет заключен на срок до конца текущего сезона с возможностью его продления. Ожидается, что Шалимов первую тренировку в команде проведет завтра вечером.
Напомним, "Факел" остался без главного тренера 30 марта, когда Дмитрий Пятибратов после разгромного поражения "Краснодару" (0:5) подал отставку. На данный момент воронежский клуб имеет в своем активе 14 очков и занимает в турнирной таблице предпоследнее, пятнадцатое место.
Ранее Игорь Шалимов возглавлял такие команды, как "Краснодар", "Химки", "Ахмат", "Урал".
Источник: "Чемпионат"
СМИ: главным тренером "Факела" станет Игорь Шалимов
По информации СМИ, российский Игорь Шалимов буден назначен на пост главного тренера воронежского "Факела".
Фото: ФК "Урал"