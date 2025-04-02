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СМИ: главным тренером "Факела" станет Игорь Шалимов

По информации СМИ, российский Игорь Шалимов буден назначен на пост главного тренера воронежского "Факела".
Фото: ФК "Урал"
Сообщается, что контракт между 56-летним специалистом и футбольным клубом будет заключен на срок до конца текущего сезона с возможностью его продления. Ожидается, что Шалимов первую тренировку в команде проведет завтра вечером.

Напомним, "Факел" остался без главного тренера 30 марта, когда Дмитрий Пятибратов после разгромного поражения "Краснодару" (0:5) подал отставку. На данный момент воронежский клуб имеет в своем активе 14 очков и занимает в турнирной таблице предпоследнее, пятнадцатое место.

Ранее Игорь Шалимов возглавлял такие команды, как "Краснодар", "Химки", "Ахмат", "Урал".

Источник: "Чемпионат"

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