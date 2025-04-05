"Не буду раскрывать деталей, но кое-что в команде мы поменяли. Летом это усилится, и дисциплина в том числе. Благо опыт у меня как футболиста есть, и у наших ребят, например, того же Ивана Сергеева, который добивался больших побед в "Зените". Он может этот опыт передать. Если взять ту же игру с "Локомотивом", у нас по именам намного сильнее футболисты, - заявил Пименов
Руслан Пименов был назначен на пост заместителя генерального директора "Крыльев Советов" в феврале 2025 года. Самарская команда встречалась с московским "Локомотивом" в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась разгромной победой "Крыльев" со счётом 5:1.
В турнирной таблице чемпионата России "Крылья Советов" занимают 11-е место. В активе подопечных Игоря Осинькина 22 набранных очка в 22 матчах. В 23-м туре "Крылья Советов" встретятся с казанским "Рубином". Игра пройдёт в Самаре, 5 апреля.
Источник: "ВсеПроСпорт"
Пименов: у "Крыльев Советов" намного сильнее футболисты, чем у "Локомотива"
Заместитель гендиректора "Крыльев Советов" Руслан Пименов оценил уровень футболистов самарского клуба.
Фото: ПФК "Крылья Советов" ВКонтакте