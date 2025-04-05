— Никаких эмоций не было, хотел забить второй, но, к сожалению, не вышло. Максим (Глушенков) молодец. Все сделал, мне оставалось только ногу подставить, и все. Я сделал то, что должен был: попал в пустые ворота.
— Камень с плеч?
— Да нет, спокойно к этому относился. У меня лично ничего не изменится, буду так же тренироваться и работать. Что должно измениться? Я в каждой игре буду забивать по пять? Дай бог, чтобы так было.
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 не попал в стартовый состав команды, но вышел на замену на 83-й минуте. Через 2 минуты ему удалось забить гол, благодаря которому счёт стал 1:1. Так встреча и завершилась.
Для 28-летнего форварда этот гол стал первым в чемпионате России по футболу после перехода из московского "Спартака" в клуб из Санкт-Петербурга. Кроме того, Соболев в последний раз в Российской Премьер-Лиге отличался 7 апреля 2024 года - в матче против московского "Динамо" футболисту, будучи игроком "Спартака", удалось оформить дубль.
Источник: "Матч ТВ"
Соболев - о голе "Локомотиву": сделал то, что должен был: попал в пустые ворота
Нападающий "Зенита" Александр Соболев рассказал, какие эмоции испытал после забитого гола в матче 23-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: ФК "Зенит"