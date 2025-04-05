«Да я сам так и не понял. Он что-то хотел, но я просто боролся. Дзюба очень мощный, я просто пытался бороться с ним», — цитирует Гонсалеса «Матч ТВ».
В концовке встречи произошла стычка между Джованни Гонсалесом и нападающим гостей Артёмом Дзюбой. Форвард схватил уругвайца за шею, после чего между игроками началась потасовка.
«Краснодар» после этой победы сохранил лидерство в таблице РПЛ, имея 52 очка. «Акрон» идёт на девятом месте с 25 баллами.
Джованни Гонсалес является игроком «Краснодара» с августа 2024 года. Он перешёл в этот клуб из «Мальорки» за 4 миллиона евро. В текущем сезоне он уже провёл 20 матчей. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2027 года.
Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 30-летнего защитника составляет 2,8 миллиона евро.
Гонсалес — о стычке с Дзюбой: он мощный, я просто пытался с ним бороться
Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес прокомментировал столкновение с Артёмом Дзюбой в концовке матча 23-го тура РПЛ против «Акрона».
Фото: ФК "Краснодар"