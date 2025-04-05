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Гонсалес — о стычке с Дзюбой: он мощный, я просто пытался с ним бороться

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес прокомментировал столкновение с Артёмом Дзюбой в концовке матча 23-го тура РПЛ против «Акрона».
Фото: ФК "Краснодар"
«Да я сам так и не понял. Он что-то хотел, но я просто боролся. Дзюба очень мощный, я просто пытался бороться с ним», — цитирует Гонсалеса «Матч ТВ».

В концовке встречи произошла стычка между Джованни Гонсалесом и нападающим гостей Артёмом Дзюбой. Форвард схватил уругвайца за шею, после чего между игроками началась потасовка.

«Краснодар» после этой победы сохранил лидерство в таблице РПЛ, имея 52 очка. «Акрон» идёт на девятом месте с 25 баллами.

Джованни Гонсалес является игроком «Краснодара» с августа 2024 года. Он перешёл в этот клуб из «Мальорки» за 4 миллиона евро. В текущем сезоне он уже провёл 20 матчей. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2027 года.

Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 30-летнего защитника составляет 2,8 миллиона евро.

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