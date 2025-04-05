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Тукманов: "Краснодар" дотянет до первого места

Бывший президент РФС Александр Тукманов прокомментировал Rusfootball.info победу "Краснодара" над "Акроном" в 23 туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
- "Краснодар" шел к первому месту. Он перед своей игрой уже знал результат матча "Зенита" и "Локомотива". С одной стороны, это его вдохновило, с другой, где-то сковывало в игре с "Акроном". Но "Краснодар" - молодец, выиграл. Думаю, что он дотянет до первого места, доедет. Желаю им удачи. Они этого заслуживают, много лет борются за первое место.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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