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Ловчев: для Карпина матчи со "Спартаком" были красной тряпкой, и это осталось в "Ростове"

Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча красно-белых с "Ростовом" в 23-м туре РПЛ.
Фото: YouTube-канал "Красно-Белый Подкаст"
"Тяжелейший матч. Он тяжелейший просто на подкорке. Для Карпина матчи со "Спартаком" были красной тряпкой. Карпин же очень многого добился как футболист и прогрессирует как тренер, кто бы что ни говорил. И когда бывший руководитель называет тебя сбитым летчиком, то этот сбитый летчик будет доказывать, естественно. И это осталось в "Ростове", несмотря на уход Карпина. Это будет очень тяжелый матч для "Спартака", — цитирует Ловчева "Матч ТВ".

"Ростов" примет на своем поле московский "Спартак" в рамках 23-го тура чемпионата России. Игра состоится сегодня, 6 апреля. В турнирной таблице РПЛ "Спартак" занимает третье место с 44 очками в 22 матчах. Отставания от лидирующего "Краснодара" составляет восемь очков. "Быки" провели на один матч больше. В случае победы над "Ростовом" подопечные Деяна Станковича сравняются по очкам с занимающим второе место "Зенитом".

"Ростов" располагается на седьмой строчке. У команды 33 набранных очка. Экс-наставник "Ростова" Валерий Карпин покинул клуб 25 февраля 2025 года. Новым главным тренером жёлто-синих стал испанец Джонатан Альба. Ранее специалист работал в штабе Карпина в качестве аналитика.

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