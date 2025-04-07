"У Муми был удар, ушиб надкостницы большой берцовой кости. Сейчас сделали необходимые процедуры, посмотрим, какое состояние будет завтра. Главное — предотвратить развитие отека надкостницы. Переломов и каких-то (серьезных) повреждений там нет", - цитирует Родионова "Матч ТВ".
Вчера, 6-го апреля, московское "Динамо" на выезде уступило ЦСКА в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:3. Во втором тайме полузащитник "армейцев" Кирилл Глебов нарушил правила на Муми Нгамале - сообщалось, что у камерунца есть подозрение на перелом надкостницы.
В текущем сезоне Муми Нгамале провел за московское "Динамо" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 5 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 5 миллионов евро, контракт камерунца с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 23-х сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 42-мя набранными очками.
Врач "Динамо": у Нгамале ушиб надкостницы большой берцовой кости
Главный врач московского "Динамо" Александр Родионов рассказал о состоянии полузащитника Муми Нгамале.
Фото: ФК "Динамо"