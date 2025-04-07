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Полузащитник ЦСКА Бистрович: у нас есть мысли о чемпионстве

Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович, заявил о мыслях о чемпионстве после победы над «Динамо».
Фото: ПФК ЦСКА
«Когда такая победная серия, очень хорошо идут тренировки, хорошее настроение. Мы стараемся выиграть каждую следующую игру. Конечно, есть мысли о чемпионстве. Делаем, что зависит от нас, смотрим на нашу игру», — цитирует Бистровича "Матч ТВ".

Вчера в рамках 23-го тура РПЛ ЦСКА дома обыграл «Динамо» со счетом 3:1. Голами в ворота «Динамо» отметились Сауль Гуарирапа, Иван Обляков и защитник гостей Дмитрий Скопинцев, забивший в свои ворота. Хорхе Карраскаль стал автором единственного гола в ворота ЦСКА.

После этой победы ЦСКА поднялся в турнирной таблице на четвертое место, набрав 44 очка. За восемь туров до конца чемпионата «армейцы» отстают от первого места на восемь очков.

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