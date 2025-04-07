«Когда такая победная серия, очень хорошо идут тренировки, хорошее настроение. Мы стараемся выиграть каждую следующую игру. Конечно, есть мысли о чемпионстве. Делаем, что зависит от нас, смотрим на нашу игру», — цитирует Бистровича "Матч ТВ".
Вчера в рамках 23-го тура РПЛ ЦСКА дома обыграл «Динамо» со счетом 3:1. Голами в ворота «Динамо» отметились Сауль Гуарирапа, Иван Обляков и защитник гостей Дмитрий Скопинцев, забивший в свои ворота. Хорхе Карраскаль стал автором единственного гола в ворота ЦСКА.
После этой победы ЦСКА поднялся в турнирной таблице на четвертое место, набрав 44 очка. За восемь туров до конца чемпионата «армейцы» отстают от первого места на восемь очков.
Полузащитник ЦСКА Бистрович: у нас есть мысли о чемпионстве
Фото: ПФК ЦСКА