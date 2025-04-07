"Если Соболев начнёт сейчас забивать и сделает "Зенит" чемпионом – всё встанет на свои места, окупятся все средства, которые в него вложены", - приводит слова Силкина Metaratings.
Нападающий Александр Соболев перешёл из московского "Спартака" в петербургский "Зенит" в августе 2024 года. По информации СМИ, сумма компенсации за трансфер составила 10 миллионов евро.
В составе сине-бело-голубых форвард принял участие в 22 официальных матчах, забил в ворота соперника 3 гола, отдал одноклубнику 1 голевую передачу, получил 3 жёлтые карточки.
Силкин рассказал, в каком случае окупится трансфер Соболева в "Зенит"
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин ответил на вопрос, заиграет ли еще нападающий Александр Соболев в петербургском "Зените".
Фото: ФК "Зенит"