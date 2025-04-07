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Радченко: может быть, гол Соболева принес "Зениту" "золотое" очко

Футбольный тренер Дмитрий Радченко высказался о первом забитом в Российской Премьер-Лиге голе Александра Соболева за петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
— Первый гол Соболева за "Зенит" - эпичное событие!

— Конечно, сколько все его ждали. К тому же, этот его гол в таком тяжелом матче [с "Локомотивом"] принес "Зениту" одно очко. И может быть, именно это очко станет для "Зенита" в итоге золотым.

Нападающий "Зенита" Александр Соболев в матче 23-го тура чемпионата России сезона-2024/25 с московским "Локомотивом" вышел на замену на 83-й минуте, а уже через две минуты забил гол, сравняв счёт. В итоге, встреча так и закончилась - 1:1.

Благодаря этому результату "Зенит" за 7 туров до конца сезона набрал 47-е очко. Столько же очков имеет в своем активе "Спартак" (но красно-белые впереди за счет результатов личных встреч), а на первом месте с 52-я очками находится "Краснодар".

Источник: "РБ Спорт"

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