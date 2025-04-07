Радченко: может быть, гол Соболева принес "Зениту" "золотое" очко

— Первый гол Соболева за "Зенит" - эпичное событие!
— Конечно, сколько все его ждали. К тому же, этот его гол в таком тяжелом матче [с "Локомотивом"] принес "Зениту" одно очко. И может быть, именно это очко станет для "Зенита" в итоге золотым.
Нападающий "Зенита" Александр Соболев в матче 23-го тура чемпионата России сезона-2024/25 с московским "Локомотивом" вышел на замену на 83-й минуте, а уже через две минуты забил гол, сравняв счёт. В итоге, встреча так и закончилась - 1:1.
Благодаря этому результату "Зенит" за 7 туров до конца сезона набрал 47-е очко. Столько же очков имеет в своем активе "Спартак" (но красно-белые впереди за счет результатов личных встреч), а на первом месте с 52-я очками находится "Краснодар".
Источник: "РБ Спорт"