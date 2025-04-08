- Как принято говорить, появившаяся информация не соответствует действительности. Как чуть ранее сказал Миралем, общение по поводу следующего сезона будет проведено уже по окончании чемпионата. В этих договоренностях ничего не поменялось - в конце сезона руководители и игрок обсудят, что делать дальше. В таких случаях в соглашении уже прописаны условия на случай продления контракта, если стороны так решат, - передаёт слова Брейдо "Матч ТВ".
35-летний экс-полузащитник "Ромы", "Ювентуса" и "Барселоны" Миралем Пьянич подписал контракт с ЦСКА на правах свободного агента 26 сентября 2024 года. Срок действия соглашения истекает по завершении текущего сезона.
Футболист провёл в составе красно-синих 16 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт два результативных паса. Ранее появилась информация о якобы продлении ЦСКА контракта с Миралемом Пьяничем.
Брейдо опроверг слухи о продлении контракта Пьянича в ЦСКА
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о продлении красно-синими контракта с 35-летним боснийским хавбеком Миралемом Пьяничем.
Фото: ПФК ЦСКА