"Зенит" направил обращение в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по итогам встречи в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги против московского "Локомотива", завершившегося вничью со счетом 1:1. Об этом "СЭ" сообщили в службе коммуникаций РФС.
Сине-бело-голубые выразили желание проанализировать эпизод с забитым мячом на 62-й минуте матча атакующего полузащитника "железнодорожников" Алексея Батракова.
Петербуржцы набрали 47 очков в 23 матчах чемпионата России и занимают третью строчку в турнирной таблице.
"Зенит" обратился в ЭСК РФС по итогам матча 23-го тура РПЛ с "Локомотивом"
"Зенит" обратился в экспертно-судейскую комиссию.
Фото: ФК "Зенит"