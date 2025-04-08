Радимов: как "Краснодар" может быть фаворитом на "Газпром Арене" против "Зенита"? Ну это утопия

- Если сказать, что любая команда из нашего чемпионата — фаворит на "Газпром Арене", то надо идти в Кащенко ложиться на неделю перед этим интервью. Ну как можно быть фаворитом на "Газпром Арене" против "Зенита"? Ну это утопия. Ну ты сумасшедший, если такое скажешь.
В это воскресенье, 13 апреля, на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге состоится центральный матч 24-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Зенит" примет дома "Краснодар". Начало встречи в 17:00 по московскому времени.
На данный момент "Краснодар" с 52 набранными очками находится на первом месте в турнирной таблице. "Быки" опережают "Зенит", занимающий третью строчку, на пять баллов.
Источник: "РБ Спорт"