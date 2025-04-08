- Для Акинфеева всегда не имели значения пропущенные мячи. В хорошем смысле слова пофигист. 0:1? Ну и ладно, вся игра впереди. Выплескивал эмоции, да — но на игре это не отражалось, не впадал в яму, в отличие от многих нынешних футболистов.
Сегодня, 8 апреля, вратарь Игорь Акинфеев празднует свой 39-й день рождения.
Напомним, матч 23-го тура чемпионата России против московского "Динамо" стал для Акинфеева 900-м в карьере. В активе голкипера 789 игр в составе "армейцев" и 111 встреч в футболке национальной сборной России.
Акинфеев - воспитанник Академии ЦСКА. Его нынешний контракт рассчитан до июня 2026 года. В этом сезоне футболист провел за красно-синих 22 матча, в которых пропустил 16 голов и 10 раз уходил с поля "сухим".
Источник: Sport24
Крамаренко: для Акинфеева не имеют значения пропущенные мячи. В хорошем смысле пофигист
Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко высказался об игре Игоря Акинфеева.
Фото: ПФК ЦСКА