Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Бавария
22:00
ИнтерНе начат
Арсенал
22:00
Реал МадридНе начат

Крамаренко: для Акинфеева не имеют значения пропущенные мячи. В хорошем смысле пофигист

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко высказался об игре Игоря Акинфеева.
Фото: ПФК ЦСКА
- Для Акинфеева всегда не имели значения пропущенные мячи. В хорошем смысле слова пофигист. 0:1? Ну и ладно, вся игра впереди. Выплескивал эмоции, да — но на игре это не отражалось, не впадал в яму, в отличие от многих нынешних футболистов.

Сегодня, 8 апреля, вратарь Игорь Акинфеев празднует свой 39-й день рождения.

Напомним, матч 23-го тура чемпионата России против московского "Динамо" стал для Акинфеева 900-м в карьере. В активе голкипера 789 игр в составе "армейцев" и 111 встреч в футболке национальной сборной России.

Акинфеев - воспитанник Академии ЦСКА. Его нынешний контракт рассчитан до июня 2026 года. В этом сезоне футболист провел за красно-синих 22 матча, в которых пропустил 16 голов и 10 раз уходил с поля "сухим".

Источник: Sport24

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится