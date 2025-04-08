«Кто из них мне нравится больше? Оба показывают хороший футбол в этом сезоне, но так часто их хвалить не стоит. Пусть отыграют хотя бы несколько лет на таком уровне, ведь Глушенков проводит свой первый сезон в «Зените», а для Батракова это вообще всего первый сезон на таком уровне.
Идеально сравнивать футболистов после завершения их карьер, если честно. Но давайте хотя бы дождемся, когда Глушенков и Батраков проведут лет по 5 в нынешних клубах», — заявил Лепехин «РБ Спорт».
Недавно, 5 апреля, состоялся матч между «Локомотивом» и «Зенитом». Игра завершилась ничьей со счётом 1:1. Батраков провёл на поле весь матч, выйдя в стартовом составе и забив гол. Глушенков же вышел на замену на 70-й минуте и также помог своей команде забить гол. Ранее Глушенков играл за «Локомотив», но летом 2024 года перешёл в «Зенит» за 6,3 миллиона евро.
«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 47 очков. «Локомотив», в свою очередь, расположился на шестой строчке с 41 очком.
Лепехин: не стоит так часто хвалить Глушенкова и Батракова
Экс-игрок «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о полузащитниках Максиме Глушенкове из «Зенита» и Алексее Батракове из «Локомотива», комментируя их игру в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"