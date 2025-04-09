По информации источника, основным кандидатом на судейство матча 24-го тура чемпионата России "Зенит" - "Краснодар" является арбитр Павел Кукуян, представляющий Краснодарский край.
Матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" - "Краснодар" состоится в воскресенье, 13-го апреля, в 17:00 по московскому времени на "Газпром Арене". После 23-х сыгранных туров петербуржцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 47-ю набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.
Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду. В мае этого года "Зениту" исполнится сто лет.
Источник: "СЭ".
"СЭ": матч "Зенит" - "Краснодар" доверят арбитру из Краснодарского края
Матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" - "Краснодар" может обслужить судья из Краснодарского края.
Фото: РФС