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Каборе: "Спартак" для России - эталонная команда

Экс-игрок "Краснодара" Шарль Каборе сравнил московский "Спартак" и "Динамо".
Фото: ФК "Краснодар"
"Спартак" всегда был сильной командой с большими амбициями. Для России это эталонная команда. У него схожие амбиции с "Динамо" и "Краснодаром". Между этими тремя клубами почти нет разницы. За исключением того, что сейчас "Спартак" выглядит немного лучше "Динамо", - цитирует Каборе Metaratings.

Шарль Каборе выступал за "Краснодар" и московское "Динамо", полузащитник провел в Российской Премьер-Лиге 188 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 15 результативных передач. Экс-игрок сборной Буркина-Фасо завершил карьеру профессионального футболиста в январе этого года.

После 23-х сыгранных туров московский "Спартак" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 47-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять баллов. Бело-голубые занимают пятое место с 42-мя очками в своем активе.

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