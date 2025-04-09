"Вижу ли чемпионский "Спартак"? Я — нет, не вижу ни в ком чемпиона. Мне вообще без разницы", - цитирует Комличенко "РБ Спорт".
После 23-х сыгранных туров московский "Спартак" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 47-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять баллов. В 24-м туре Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича примет на своем поле махачкалинское "Динамо". Встреча состоится в пятницу, 11-го апреля, в 19:30 по московскому времени.
Комличенко: не вижу в "Спартаке" чемпиона
Нападающий "Ростова" и сборной России высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: РФС