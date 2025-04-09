Отметим, что 40-летний Иванов представляет Ростов-на-Дону, в то время как Кукуян - Краснодарский край.
Матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между петербургским "Зенитом" и футбольным клубом "Краснодар" состоится в ближайшее воскресенье, 13 апреля, на домашнем стадионе сине-бело-голубых "Газпром Арена". Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Источник: "СЭ"
СМИ выяснили, кого назначали в роли ВАР на матч "Зенит" - "Краснодар"
По информации СМИ, в судейскую бригаду Павла Кукуяна, которая обслужит матч 24-го тура РПЛ "Зенит" - "Краснодар", в качестве видеоарбитра (ВАР) войдет Сергей Иванов.
Фото: ФК "Динамо" Москва