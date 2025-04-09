Матч должен пройти 1 июня 2025 года. Кроме того, в этот день состоится фестиваль болельщиков.
"Лужники" станут местом проведения решающего матча Кубка России в 12?й раз в истории и 4-й раз подряд.
В прошлом сезоне обладателем Кубка страны стал петербургский "Зенит", который в Суперфинале выиграл у калининградской "Балтики" со счётом 2:1.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": Суперфинал Кубка России пройдёт в "Лужниках"
По информации СМИ, Российский футбольный союз принял решение назначить стадионом проведения Суперфинала Кубка России московские "Лужники".
Фото: РФС