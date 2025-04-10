- Густаво интересовались многие клубы, но мы выбрали «Краснодар». В июне–июле он присоединится к команде, - заявил агент корреспонденту Sport24.
Напомним, Густаво Сантос подписал контракт с "Краснодаром", однако действовать он начнет с июня этого года. Текущий сезон игрок проводит в греческой "Ламии", за которую провел 18 матчей в чемпионате, забил 6 голов и отдал голевую передачу.
На данный момент "Краснодар" занимает первую строчку в таблице РПЛ, имея в своем активе 52 очка в 23 матчах. Следующий тур - в гостях с "Зенитом".
Агент Сантоса: Густаво интересовались многие клубы, но мы выбрали "Краснодар"
Агент новичка "быков" Густаво Сантоса рассказал об интересе других клубов к игроку во время трансферного окна.
Фото: ФК "Краснодар"