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Агент Сантоса: Густаво интересовались многие клубы, но мы выбрали "Краснодар"

Агент новичка "быков" Густаво Сантоса рассказал об интересе других клубов к игроку во время трансферного окна.
Фото: ФК "Краснодар"
- Густаво интересовались многие клубы, но мы выбрали «Краснодар». В июне–июле он присоединится к команде, - заявил агент корреспонденту Sport24.

Напомним, Густаво Сантос подписал контракт с "Краснодаром", однако действовать он начнет с июня этого года. Текущий сезон игрок проводит в греческой "Ламии", за которую провел 18 матчей в чемпионате, забил 6 голов и отдал голевую передачу.

На данный момент "Краснодар" занимает первую строчку в таблице РПЛ, имея в своем активе 52 очка в 23 матчах. Следующий тур - в гостях с "Зенитом".

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