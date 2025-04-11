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Ветеран "Спартака": команда не очень готова к чемпионству, у нее есть проблемы

Бывший игрок "Спартака" Владимир Сочнов ответил на вопрос, готов ли московский клуб в сезоне-2024/25 к чемпионству по составу и по игре.
Фото: ФК "Спартак"
"Не очень готов. Есть проблемы. Команда выступает нестабильно. Проиграй "Ростову" и все. Просто повезло. Поэтому обольщаться не надо", - приводит слова Сочнова "Евро-Футбол.Ру".

После 23-го тура текущего сезона Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" под руководством Деяна Станковича имеет в своем активе 47 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать второе место в турнирной таблице. Отставание красно-белых от лидирующего "Краснодара" составляет 5 очков. В крайний раз "Спартак" становился чемпионом России по итогам сезона-2016/17.

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