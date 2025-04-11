"Любой гол — это уверенность в своих силах, тем более в такой важной игре с "Локомотивом". Знаете, у нас один гол забьют — и мы уже начинаем говорить что-то. Я считаю, что нападающий должен выдавать серию из 10 голов. А у нас 7-8 голов — уже крутой форвард считается. Я понимаю, что гол забил, но один мяч — это не нападающий", — приводит слова Канчельскиса "СЭ".
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев 5 апреля в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с московским "Локомотивом" забил гол на 85-й минуте и, тем самым, установил окончательный счёт в матче - 1:1. 28-летний форвард впервые забил в РПЛ в составе "Зенита" и впервые с 7 апреля 2024 года.
Всего на счету Александра Соболева после перехода из "Спартака" в "Зенит" 3 гола, забитых за 22 матча.
Канчельскис: гол Соболев забил, но один мяч — это не нападающий
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался об игре нападающего петербургского "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"