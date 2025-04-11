"Спартак" никак нельзя сбрасывать со счетов в чемпионской гонке. Красно-белые давно идут уверенной поступью, играют с душой, весело и задорно. Более того, ещё и удача на их стороне. "Спартак" – это команда настроения, они любят хватать удачу за хвост", – приводит слова Непомнящего "Советский спорт".
В текущем сезоне после 23-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" под руководством тренерского штаба во главе с сербским специалистом Деяном Станковичем имеет в своем активе 47 очков, который на данный момент позволяют команде занимать второе место в турнирной таблице. Отставание красно-белых от нынешнего лидера чемпионата России - футбольного клуба "Краснодар" - сейчас составляет 5 очков.
11 апреля "Спартак" в 24 туре РПЛ на своём поле сыграет против махачкалинского "Динамо" (начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени).
Непомнящий: "Спартак" – это команда настроения, удача на их стороне
Футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался о московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"