Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Спартак
19:30
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Урал
17:00
НефтехимикНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
21:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ланс
21:45
РеймсНе начат

Непомнящий: "Спартак" – это команда настроения, удача на их стороне

Футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался о московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" никак нельзя сбрасывать со счетов в чемпионской гонке. Красно-белые давно идут уверенной поступью, играют с душой, весело и задорно. Более того, ещё и удача на их стороне. "Спартак" – это команда настроения, они любят хватать удачу за хвост", – приводит слова Непомнящего "Советский спорт".

В текущем сезоне после 23-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" под руководством тренерского штаба во главе с сербским специалистом Деяном Станковичем имеет в своем активе 47 очков, который на данный момент позволяют команде занимать второе место в турнирной таблице. Отставание красно-белых от нынешнего лидера чемпионата России - футбольного клуба "Краснодар" - сейчас составляет 5 очков.

11 апреля "Спартак" в 24 туре РПЛ на своём поле сыграет против махачкалинского "Динамо" (начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится