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Кордоба: "Краснодар" готов к чемпионству

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился уверенность, что клуб готов бороться за титул чемпиона России в этом сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"
«Я знаю, что сейчас момент «Краснодара», чтобы стать чемпионами, мы готовы. Если нам ничего не будет мешать, то мы сделаем это. Уверен, у нас все получится», — заявил Кордоба «РБ Спорт».

В прошлом году «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 56 очков. Он уступил только «Зениту», который обогнал клуб Сергея Галицкого всего лишь на одно очко. В текущем сезоне «быки» занимают первое место в РПЛ после 23 туров, имея в активе 52 очка. Свой следующий матч они проведут 13 апреля в гостях на стадионе «Газпром Арена» против «Зенита».

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