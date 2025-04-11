«Я знаю, что сейчас момент «Краснодара», чтобы стать чемпионами, мы готовы. Если нам ничего не будет мешать, то мы сделаем это. Уверен, у нас все получится», — заявил Кордоба «РБ Спорт».
В прошлом году «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 56 очков. Он уступил только «Зениту», который обогнал клуб Сергея Галицкого всего лишь на одно очко. В текущем сезоне «быки» занимают первое место в РПЛ после 23 туров, имея в активе 52 очка. Свой следующий матч они проведут 13 апреля в гостях на стадионе «Газпром Арена» против «Зенита».
Кордоба: "Краснодар" готов к чемпионству
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился уверенность, что клуб готов бороться за титул чемпиона России в этом сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"