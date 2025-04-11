"У красно-белых очень непредсказуемая команда, поэтому сложно сказать о ней что-то определенное. Я думаю, что красно-белые выиграют предстоящий матч. Махачкалинское "Динамо" — не та команда, которая может оказать очень большое сопротивление. Да, ожидается упорная борьба, но думаю, "Спартак" сможет уверенно выиграть с разницей в два мяча", - приводит слова Наумова "Матч ТВ".
"Спартак" и махачкалинское "Динамо" в эту пятницу, 11 апреля, в Москве на стадионе "Лукойл Арена" проведут матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Начло встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Виталием Мешковым (в роли ВАР будет выступать Евгений Буланов).
Перед началом этого матча "Спартак" с 47-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Динамо" имеет в своём активе 24 очка и располагается на десятой строчке.
Николай Наумов предсказал результат матча "Спартака" с махачкалинским "Динамо"
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился своими ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между "Спартаком" и махачкалинским "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"