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Туфрин: если "Зенит" не попадёт в тройку, то будут сделаны выводы в отношении штаба Семака

Бывший президент "Зенита" Леонид Туфрин высказался о возможном невыполнении петербургским клубом турнирных задач в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
"Если "Зенит" не выиграет чемпионство в год 100-летия, это будет разочарованием, но не трагедией. Состав у команды — один из лучших в чемпионате. Серебряные и бронзовые медали или непопадание в тройку станут разочарованием. После этого будут сделаны организационные выводы в отношении тренерского штаба", - приводит слова Туфрина "Чемпионат".

После 23-го тура текущего сезона Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком имеет в своём активе 47 очков, которые позволяют команде в настоящее время занимать третье место в турнирной таблице. Напомним, "Зенит" становился чемпионом России шесть последних сезонов подряд.

В ближайшем матче, который запланирован на воскресенье, 13 апреля, "Зенит" на своём поле сыграет против футбольного клуба "Краснодар", который с 52-я очками располагается на первой строчке в турнирной таблице.

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