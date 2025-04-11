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Радимов: думаю, матч против Махачкалы стал последним для Денисова в "Спартаке"

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о защитнике "Спартака" Данииле Денисове, который в матче 24 тура с махачкалинским "Динамо" забил мяч в свои ворота.
Фото: ФК "Спартак"
"Я думаю, что это, наверное, последний матч Денисова за "Спартак", к сожалению. Ну, концовка чемпионата, это и так было слабое звено — с "Рубином" привоз, минус три очка. Здесь вообще космический гол с ближней штанги. Просто эта несчастливая случайность произошла с Денисовым в этот раз. Поэтому я думаю, что в межсезонье наверняка будут искать", - приводит слова Радимова "РБ Спорт".

Автогол в исполнении Денисова произошёл на 10-й минуте матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между московском "Спартаком" и махачкалинским "Динамо". Гости подали угловой на ближнюю штангу, где Даниил попытался сыграть на перехвате, но в итоге срезал мяч в ближнюю девятку собственных ворот. Именно таким образом был открыт счёт во встрече, которая завершилась победой дагестанского клуба со счётом 2:1.

Данная игра стала для Денисова уже 31 появлением на поле в официальных матчах текущего сезона. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Согласно информации, которая опубликована на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 4,5 миллиона евро,

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