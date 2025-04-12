Агаларов - о судействе в игре против "Спартака": нам не привыкать, чтобы против нас фолы не видели

- Нам не привыкать, чтобы против нас фолы где?то не видели. Главное, что взяли три очка. Тему судейства не хочу затрагивать. Момент с пенальти — 50 на 50. Я смотрел студию, Лапочкин тоже сказал, что это момент 50 на 50.
В пятницу, 11 апреля, махачкалинское "Динамо" одержало победу на выезде над московским "Спартаком" со счетом 2:1 в матче 24-го тура российской Премьер-лиги.
Напомним, на 87-й минуте встречи вингер хозяев поля Хесус Медина не смог реализовать пенальти, который был назначен после просмотра видеоповтора, показавшего, что защитник гостей Илья Кирш сыграл рукой в своей штрафной площади.
Источник: "Матч ТВ"