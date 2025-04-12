Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
0 - 2 0 2
ЦСКАЗавершен
Нижний Новгород
1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен
Рубин
0 - 0 0 0
ЛокомотивПерерыв
Ахмат
19:30
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
2 - 1 2 1
АланияЗавершен
Тюмень
1 - 0 1 0
Шинник1 тайм
Чайка
18:00
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
5 - 2 5 2
Кристал ПэласЗавершен
Саутгемптон
0 - 0 0 0
Астон Вилла1 тайм
Брайтон
1 - 1 1 1
Лестер1 тайм
Ноттингем Форест
0 - 0 0 0
Эвертон1 тайм
Арсенал
19:30
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
0 - 2 0 2
МальоркаЗавершен
Хетафе
1 - 0 1 0
Лас-Пальмас1 тайм
Сельта
19:30
ЭспаньолНе начат
Леганес
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
1 - 0 1 0
Монца2 тайм
Интер
19:00
КальяриНе начат
Ювентус
21:45
ЛеччеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хольштайн
1 - 1 1 1
Санкт-Паули2 тайм
Бохум
1 - 1 1 1
Аугсбург2 тайм
Хоффенхайм
2 - 0 2 0
Майнц2 тайм
Боруссия М
1 - 1 1 1
Фрайбург2 тайм
Байер
0 - 0 0 0
Унион2 тайм
Бавария
19:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
18:00
МарсельНе начат
Тулуза
20:00
ЛилльНе начат
Страсбург
22:05
НиццаНе начат

Агаларов - о судействе в игре против "Спартака": нам не привыкать, чтобы против нас фолы не видели

Нападающий "Динамо" Махачкала Гамид Агаларов высказался о судействе в матче 24-го тура со "Спартаком" (2:1).
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
- Нам не привыкать, чтобы против нас фолы где?то не видели. Главное, что взяли три очка. Тему судейства не хочу затрагивать. Момент с пенальти — 50 на 50. Я смотрел студию, Лапочкин тоже сказал, что это момент 50 на 50.

В пятницу, 11 апреля, махачкалинское "Динамо" одержало победу на выезде над московским "Спартаком" со счетом 2:1 в матче 24-го тура российской Премьер-лиги.

Напомним, на 87-й минуте встречи вингер хозяев поля Хесус Медина не смог реализовать пенальти, который был назначен после просмотра видеоповтора, показавшего, что защитник гостей Илья Кирш сыграл рукой в своей штрафной площади.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 9
  • Нравится
  • -7
  • Не нравится