- "Спартак" и чемпионская гонка – это фантазии журналистов, экспертов и фанатов красно-белых. Кто вообще в это верит? Команду за уши тянут, причём не скрывая этого. Арбитры три матча подряд свистят в одну сторону: с "Зенитом" линии чертили, с "Ростовом" оставили коллектив без игрока, а вчера Угальде даже жёлтую за грубый фол не дали. Странное судейство, не находите? - сказал Андрей корреспонденту "Совспорта".
Напомним, в матче с "Зенитом" (2:1) Кристофер Мартинс забил победный гол, который вызвал вопросы у любителей футбола, которые считают, что игрок красно-белых был в положении вне игры, а Сергей Иванов, главный арбитр матча, даже не пошел смотреть видеоповтор. Во встрече "Ростова" и "Спартака" (0:3) судья удалил игрока хозяев в первом тайме, что тоже вызвало немало споров у футбольной общины.
На данный момент красно-белые занимают вторую строчку, набрав 47 очков в 24 турах, но рискуют опуститься на третью, если "Зенит" 13 апреля наберет очки с "Краснодаром".
Червиченко: арбитры тянут "Спартак" за уши, не скрывая этого
Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко оценил шансы красно-белых на чемпионство в Российской Премьер-Лиге в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"