"Понятно, что по составу и игре "Урал" сильно уступает "Спартаку". К тому же, им не до Кубка сейчас. Они не смогут ничего противопоставить сопернику в этом матче. А "Спартак" здесь должен безоговорочно выиграть. И реабилитироваться красно-белым нужно за поражение от махачкалинского "Динамо". По всем футбольным правилам они не имеют права проиграть", - приводит слова Заварзина "Матч ТВ".
В ближайший вторник, 15 апреля, московский "Спартак" в рамках первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/24 примет екатеринбургский "Урал", который в текущем сезоне выступает в Первой лиге. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени. Матч будет обслуживать судейская бригада во главе с Евгением Кукуляком, в роли ВАР будет работать Артём Любимов.
Заварзин: по всем футбольным правилам "Спартак" не имеет права проиграть "Уралу"
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин поделился своими ожиданиями от матча красно-белых на первом этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России против "Урала".
Фото: ФК "Спартак"