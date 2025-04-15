«То, как Соболев забил спустя год, и мы бы забили даже с закрытыми глазами. Не думаю, что Соболев на сегодняшний день – это удачное вложение денег со стороны «Зенита». Впереди «Акрон» с Дзюбой. «Акрон» – приличная команда, они очень сильно огрызаются. В моём личном понимании, на сегодняшний день Дзюба выглядит лучше, чем Соболев», — заявил Червиченко Metaratings.
В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в Российской Премьер-Лиге, забив 6 голов и отдав 4 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 36-летнего нападающего составляет 1,8 миллионов евро.
Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» в августе 2024 года, заплатив 10 миллионов евро. В текущем сезоне он провёл 17 матчей в РПЛ, забив один гол и отдав одну голевую передачу. Его контракт с клубом действителен до 30 июня 2027 года. Согласно Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего нападающего составляет 6 миллионов евро.
Червиченко: на сегодняшний день Дзюба смотрится лучше, чем Соболев
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Александр Дзюба в текущем сезоне выглядит предпочтительнее нападающего «Зенита» Александра Соболева.
Фото: РФС