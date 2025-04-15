Как сообщает журналист Иван Карпов, футбольный клуб, согласно текущему варианту соглашения, может получить более 40 млн рублей за рекламу, в пользование на год 45 автомобилей, а также по 10 млн рублей за завоевание золотых медалей чемпионата России и за победу в Кубке России.
При этом 44 млн рублей будет выделено "Спартаку" из городского бюджета (по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина), а остальные чуть более 60 млн рублей заплатит сам "Москвич ".
Срок действия контракта между концерном и клубом рассчитан на сезон-2025/26. В результате сотрудничества "Москвич" взамен получит право на размещение своего логотипа на форе игроков по центру груди, на установку стендов на "Лукойл Арене", на брендирование зоны такси возле стадиона, на проведение съемок с участием игроков основного состава "Спартака". Также в планах кастомизация "Москвичей" под спартаковский стиль.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Стало известно, сколько "Спартак" может заработать в результате сотрудничества с "Москвичем"
По информации СМИ, московский "Спартак" в результате потенциального сотрудничества с новым спонсором - автомобильным заводом "Москвич" - может заработать 105 млн рублей.
Фото: ФК "Спартак"