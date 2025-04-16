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Спортдир "Гремио": мы получили от ЦСКА запрос об аренде Монсальве

Спортивный директор "Гремио" Луис Вагнер высказался о возможном переходе Мигеля Монсальве в ЦСКА.
Фото: GETTY IMAGES
"Мы получили от ЦСКА запрос об аренде Монсальве, но это невозможно. Этот игрок очень важен для команды", - цитирует Вагнера Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Гремио" Мигель Монсальве интересен ЦСКА. В текущем сезоне колумбиец провел во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего полузащитника в 6 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2028 года.

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