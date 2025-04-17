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Николич - о ничьей с "Динамо": первый тайм был полным провалом

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал комментарий после ничейного результата в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 с московским "Динамо" (0:0).
Фото: ПФК ЦСКА
"Первый тайм был полным провалом. Во втором тайме забрали мяч себе, успокоили игру. Во втором тайме показали тот футбол, в который хотим играть. Сейчас надо не перехваливать команду, впереди ещё шесть игр. У нас непростой календарь, в воскресенье игра против "Крыльев Советов", которые набрали ход", - приводит слова Николича "Матч ТВ".

Столичный ЦСКА 16 апреля на выезде проводил ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2024/25 против московского "Динамо" и добился ничейного результата (0:0). Поскольку первый матч завершился победой "армейцев" со счётом 2:1, то именно команда Марко Николича пробилась в следующую стадию турнира.

Соперником ЦСКА в финале Пути РПЛ станет петербургский "Зенит". Первый матч пройдёт 29 апреля - 1 мая в Санкт-Петербурге, а ответный матч - 13-15 мая в Москве.

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