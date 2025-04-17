"Главным тренером "Зенита" Тимощук никогда не станет. Сколько лет он уже помощник Семака. Тимощук опытный в качестве второго, а в качестве главного у него вообще никакого опыта нет. Ему также вряд ли удастся получить топовую команду, например, "Спартак" или ЦСКА", - приводит слова Наумова Legalbet.
Уроженец Украины Анатолий Тимощук занимался футболом на профессиональном уровне до февраля 2017 года. После завершения карьеры футболиста в марте 2017 года он вошёл в тренерский штаб петербургского "Зенита", где до сих пор работает под руководством российского специалиста Сергея Семака.
В текущем сезоне "Зенит" в 24 матчах чемпионата России набрал 50 очков, которые позволяют на данный момент занимать команде второе место в турнирной таблице.
Наумов оценил возможность назначения Тимощука главным тренером "Зенита"
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов оценил возможность назначения Анатолия Тимощука на должность главного тренера "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"